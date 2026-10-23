Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

NATO Genel Sekreter Yardımcıları Kiev'de kış öncesi hava savunma desteğini teyit etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Genel Sekreter Yardımcıları Douglas Jones ve Christian Buck, 20-22 Ekim'de Ukrayna'yı ziyaret ederek cephedeki durum ve kış öncesi acil ihtiyaçları görüştü. NATO, PURL ile hava savunma sistemleri ve CAP kapsamında askeri tıp desteğini sürdüreceğini teyit etti.

NATO Genel Sekreter Yardımcıları Douglas Jones ve Christian Buck'ın Ukrayna'ya düzenledikleri ziyarette, ülkedeki savaşın seyri, kış öncesindeki acil ihtiyaçlar ve bu ülkeye sağlanan askeri destek konularını ele aldıkları bildirildi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Siyasi İşler ve Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Douglas Jones ile Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Christian Buck'ın 20-22 Ekim'de Ukrayna'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Jones ve Buck'ın Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva, Dışişleri Bakan Yardımcısı Olexandr Mischenko, Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vsevolod Chentsov, Savunma Bakan Yardımcısı Serhii Boyev ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Ihor Klymenko ile görüştükleri aktarıldı.

Görüşmelerde cephedeki durumun, yaklaşan kış öncesindeki acil ihtiyaçların ve Ukrayna'nın devam eden reform çalışmalarının ele alındığı ifade edilen açıklamada, NATO yetkililerinin, Ukrayna'ya Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) mekanizması aracılığıyla hava savunma sistemleri dahil kritik askeri teçhizat sağlanması ve Kapsamlı Yardım Paketi (CAP) kapsamında askeri tıp alanındaki destekler de dahil olmak üzere İttifak'ın Ukrayna'ya desteğinin süreceğini teyit ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, Jones ve Buck'ın Kiev'deki temasları kapsamında Ukrayna Parlamentosu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, müttefik ülkelerin yetkilileri ve NATO'nun Ukrayna Temsilciliği personeliyle de bir araya geldikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, iki yetkilinin Ukrayna Gaziler İşleri Bakan Yardımcısı Oleg Shymanskyi ile NATO destekli Renovator projesi kapsamındaki askeri rehabilitasyon merkezini ziyaret ettiği, projenin yaralı askerlerin rehabilitasyonunu ve gazilerin sivil hayata yeniden kazandırılmasını amaçladığı ifade edildi.

NATO yetkililerinin temaslarında Ukrayna'nın transatlantik güvenliğine katkılarını vurguladıkları, bu ülkenin savaş alanındaki deneyimlerini ve geliştirdiği yenilikleri müttefiklerle paylaşmaya hazır olmasının memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, savaştan çıkarılan derslerin belirlenmesi ve uygulanması için sürdürülen ortak çalışmaların NATO ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin derinleştiğini gösterdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Salah etkisi Trabzon'a turist getirdi! Mısırlılar akın ediyor

Salah çılgınlığı sınırları aştı! Turistler akın akın geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ'da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu

Yaya geçidinde korkunç kaza: 2 öğretmen havaya savruldu
14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı

Meslek öğrenmeye gittiği tamirhanede hayatının şokunu yaşadı
40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı

Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok
Velinin okula getirdiği yaprak sarması 12 öğrenciyi hastanelik etti

Tavuk değil! Velinin okula getirdiği yemek öğrencileri hastanelik etti
Eyüpsultan'da çalışmayan ışıklar faciaya neden oldu! 4 yaralı

Çalışmayan ışıklar faciaya neden oldu! 4 kişi yaralandı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası

Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı

Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı