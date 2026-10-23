NATO Genel Sekreter Yardımcıları Kiev'de kış öncesi hava savunma desteğini teyit etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

NATO Genel Sekreter Yardımcıları Douglas Jones ve Christian Buck'ın Ukrayna'ya düzenledikleri ziyarette, ülkedeki savaşın seyri, kış öncesindeki acil ihtiyaçlar ve bu ülkeye sağlanan askeri destek konularını ele aldıkları bildirildi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Siyasi İşler ve Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Douglas Jones ile Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Christian Buck'ın 20-22 Ekim'de Ukrayna'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Jones ve Buck'ın Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva, Dışişleri Bakan Yardımcısı Olexandr Mischenko, Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vsevolod Chentsov, Savunma Bakan Yardımcısı Serhii Boyev ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Ihor Klymenko ile görüştükleri aktarıldı.

Görüşmelerde cephedeki durumun, yaklaşan kış öncesindeki acil ihtiyaçların ve Ukrayna'nın devam eden reform çalışmalarının ele alındığı ifade edilen açıklamada, NATO yetkililerinin, Ukrayna'ya Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) mekanizması aracılığıyla hava savunma sistemleri dahil kritik askeri teçhizat sağlanması ve Kapsamlı Yardım Paketi (CAP) kapsamında askeri tıp alanındaki destekler de dahil olmak üzere İttifak'ın Ukrayna'ya desteğinin süreceğini teyit ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, Jones ve Buck'ın Kiev'deki temasları kapsamında Ukrayna Parlamentosu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, müttefik ülkelerin yetkilileri ve NATO'nun Ukrayna Temsilciliği personeliyle de bir araya geldikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, iki yetkilinin Ukrayna Gaziler İşleri Bakan Yardımcısı Oleg Shymanskyi ile NATO destekli Renovator projesi kapsamındaki askeri rehabilitasyon merkezini ziyaret ettiği, projenin yaralı askerlerin rehabilitasyonunu ve gazilerin sivil hayata yeniden kazandırılmasını amaçladığı ifade edildi.

NATO yetkililerinin temaslarında Ukrayna'nın transatlantik güvenliğine katkılarını vurguladıkları, bu ülkenin savaş alanındaki deneyimlerini ve geliştirdiği yenilikleri müttefiklerle paylaşmaya hazır olmasının memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, savaştan çıkarılan derslerin belirlenmesi ve uygulanması için sürdürülen ortak çalışmaların NATO ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin derinleştiğini gösterdiği kaydedildi.

Kaynak: AA