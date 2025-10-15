NATO'dan Ukrayna'ya Destek Artıyor: 17 Ülke Taahhütte Bulundu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugünkü Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'ndan önce ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına 6 ülkenin destek açıkladığını, toplantı sonrasında ise bu sayının 16-17'ye çıktığını söyledi.

Rutte, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın ardından Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal ile basına açıklamalarda bulundu.

Toplantı öncesinde Hollanda, Almanya, Kanada, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan oluşan 6 ülkenin NATO'nun PURL programına destek verdiğini belirten Rutte, toplantı sonrasında müttefiklerin yarısından fazlasının (16-17) söz konusu programa bağlılık taahhüdünde bulunduğunu kaydetti.

Rutte, toplantıda konuşan 19 ülkenin hepsinin Ukrayna'ya PURL kapsamında ya da başka şekilde destek vereceğini açıkladığını aktararak, "Bence bugün çok iyi bir gün oldu ama yine de yapılacak çok iş var çünkü size (Ukrayna) kışı atlatmamız gerekiyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bunu asla kazanamayacağını ve sizi desteklemeye devam edeceğimizi açıkça belirtmeliyiz ve bence bugün ortaya çıkan mesaj da bu." dedi.

PURL üzerinden çalışmaktan "başka çare yok"

Ukrayna Savunma Bakanı Şmigal ise Avrupa'daki hava savunma füzeleri ve önleyicilerin büyük kısmının ABD'den tedarik edildiğini belirterek, PURL üzerinden çalışmaktan "başka çare olmadığını" söyledi.

Şmigal, "çok sert ve zor" bir kışa hazırlandıklarını kaydederek, Avrupa'nın PURL kapsamında ABD silah ve ekipmanlarını fonlayarak Ukrayna'nın "hayatta kalmasını sağladığını" ifade etti.

Önleyici insansız hava araçları (İHA), FPV İHA'lar ve uzun menzilli topçu mühimmatları konularına odaklandıklarını aktaran Şmigal, "Ortaklarımızı bu tür durumlar için stoklarını gözden geçirmeye davet ediyoruz." dedi.

Şmigal, toplantıda cephedeki durum hakkında ülkelere bilgi verdiklerini kaydederek toplantının "çok iyi geçtiğini" kaydetti.