Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: "Müttefikler, Taahhütlerini Hızla Kapasiteye Dönüştürmeli"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Dışişleri Bakanları, Ankara Zirvesi hazırlıkları için 21-22 Mayıs'ta İsveç'in Helsingborg kentinde bir araya gelecek. Genel Sekreter Rutte, savunma harcamalarının artırılması ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - NATO Dışişleri Bakanları, Ankara Zirvesi hazırlıklarını tamamlamak amacıyla 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg kentinde bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, müttefiklerin geçen yıl Lahey'de düzenlenen zirvede üstlendikleri taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Söz konusu zirvede müttefikler, savunma harcamalarını 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarma konusunda anlaşmıştı.

Rutte, "Artık soru daha fazlasını yapmamız gerekip gerekmediği değil. Soru, müttefiklerin taahhütleri ne kadar hızlı şekilde kapasiteye dönüştürebileceğidir" dedi.

Sürekli ve istikrarlı yatırım artışlarına ihtiyaç olduğunu belirten Rutte, müttefiklerin Atlantik'in her iki yakasında savunma sanayi üretimini artırması ve savaş kabiliyetlerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

"NATO 3.0 DÖNEMİNE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Rutte, ittifak içindeki sorumluluk dengesinin değişmesinin NATO'nun hazırlıklı kalmasının bir parçası olduğunu ifade ederek, Avrupa ve Kanada'nın daha fazla yatırım yaptığını ve konvansiyonel savunmada daha fazla sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Bu dönüşümün NATO komuta yapısına da yansıdığını belirten Rutte, Avrupa'nın üç Müşterek Kuvvet Komutanlığına liderlik edeceğini, ABD'nin ise üç bileşen komutanlığını yöneteceğini söyledi. Rutte, "Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa'ya doğru bu dönüşümü görmeye devam edeceğiz: NATO 3.0" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA DESTEĞİ GÜNDEMDE OLACAK

Ankara Zirvesi'nin bir diğer önceliğinin NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin sürdürülmesi olduğunu belirten Rutte, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın da Helsingborg'daki toplantıya katılacağını açıkladı.

Rutte, bakanların Ukrayna'ya desteğin uzun vadede güçlü, sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde nasıl devam ettirileceğini ele alacağını söyledi.

Genel Sekreter Rutte, Helsingborg toplantısının ana temasının "uygulama" olacağını belirterek, "Caydırıcılık ve savunmamızın uygulanması, daha güçlü ve daha adil bir NATO'nun inşası, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve nihayetinde ittifak genelindeki bir milyar insanın güvenliğinin sağlanması" dedi.

Kaynak: ANKA
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
10 yıllık sır perdesi kalktı! Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti

10 yıllık sır perdesi kalktı! Katil her şeyi itiraf etti
Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık

Erkek yarışmacı ile basılan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

Ve Süper Lig devi De Bruyne bombasını da patlattı
İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Okan Buruk'a dev talip! Avrupa'da yeni bir tarih yazabilir