Haberler

NATO'dan Steadfast Dart 26 tatbikatında sergilenen "Aslan" insansız kara aracı paylaşımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO, 'Steadfast Dart 2026' tatbikatında Aselsan üretimi 'Aslan' insansız kara aracını sergiledi. Tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız silahlı robotlarını tanıttığı en büyük etkinliklerden biri olarak kaydedildi.

NATO, bu yılki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan "Steadfast Dart 2026" kapsamında sergilenen Aselsan üretimi "Aslan" insansız kara aracı hakkında paylaşım yaptı.

NATO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Aslan" insansız kara aracının fotoğrafına yer verildi.

Paylaşımda, "Steadfast Dart 26 tatbikatı sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri, keşif, gözetleme ve birliklere destek için kullanılan insansız silahlı bir robot sergiledi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor

ABD, savaş kararını vermeden önce bir kez daha masaya oturuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ı korkutan tablo

Galatasaray'ı korkutan tablo
Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Galatasaray'ı korkutan tablo

Galatasaray'ı korkutan tablo
7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz

7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

Ünlü YouTuber'dan ilginç deney! Girdiği havuzdan kupkuru çıktı