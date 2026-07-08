Haberler

Bakan Göktaş ve Zelenska, Ukraynalı çocukları ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska, Ankara'da savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret ederek, Türkiye'nin himayesi altındaki çocukların durumu hakkında görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Ankara'daki savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret etti.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Zelenska'nın, devletin şefkatiyle büyüyen Ukraynalı çocuklara gerçekleştirdiği ziyarete eşlik ettiklerini belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Savaşın en büyük mağduru olan masum kalplerin her birini kendi evladımız gibi gözetiyor, onları misafir etmeyi bir insanlık vazifesi olarak görüyoruz. Ukraynalı yetim çocuklarımızı 2022 yılından beri ülkemizde himaye ediyor, eğitimlerine burada devam etmelerini sağlıyoruz. En kısa sürede barışın tesis edilmesini ve ülkelerine güvenle kavuşacakları günlerin gelmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde izlediğimiz insani dış politika anlayışımızla savaş mağduru çocukların yanında olmaya devam edeceğiz."

Paylaşımda, Bakan Göktaş ile Olena Zelenska'nın ziyaretine ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
İran, son ABD saldırılarında ölen askerin sayısını açıkladı

ABD'den peş peşe saldırılar! Ölen asker sayısı açıklandı
Rusya'da dizel yakıt ihracatı yasaklandı

Bu görüntüler Putin'i zorda bıraktı! En sonunda tamamen yasakladı
Ünlü fitness fenomeni Connor Murphy Tayland'da gölde boğuldu

Ünlü fitness fenomeni göle girdikten sonra bir daha çıkamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt

Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
Erdoğan'dan AB savunmasına NATO şartı

Avrupa'nın Türkiye'den isteğine Erdoğan şart koştu
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi