Haberler

NASA, ISS dışında gerçekleştirilmesi planlanan uzay yürüyüşünü tıbbi nedenlerle erteledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda planlanan uzay yürüyüşünü, mürettebatındaki bir astronotun sağlık sorunları nedeniyle erteledi. Yeni tarih ve detaylar daha sonra paylaşılacak.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışında bugün yapılması planlanan uzay yürüyüşünü, mürettebattaki bir astronotun sağlık sorunu nedeniyle ertelediğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, mürettebattaki bir astronotun sağlık sorunu yaşadığı bildirildi.

Bugün yapılması planlanan uzay yürüyüşünün tıbbi nedenlerle ertelendiği belirtilen açıklamada, gizlilik gerekçesiyle konuyla ilgili ayrıntı verilmediği ifade edildi.

"Crew-11 ekibinin görevinin erken sonlandırılması da dahil tüm seçeneklerin aktif değerlendirildiği" aktarılan açıklamada, "NASA, yaklaşan uzay yürüyüşünün yeni tarihi de dahil olmak üzere ek ayrıntıları daha sonra paylaşacaktır." denildi.

NASA astronotları Mike Fincke ile Zena Cardman'ın, 2026 yazında sona erecek "Expedition 74" görevi kapsamındaki uzay yürüyüşünün bugün gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Yaklaşık 6,5 saat sürmesi öngörülen yürüyüşün, yeni güneş panelleri için güç kanalı hazırlıkları ile güneş paneli yükseltmelerini desteklemek ve rutin bakım çalışmalarını yürütmek amacıyla yapılması amaçlanıyordu.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı! Katilleri en yakınları çıktı

İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı