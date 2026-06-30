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NASA araştırmacılarından Venezuela raporu: 58 bin 870 bina depremden etkilendi

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NASA, Venezuela'da meydana gelen depremlerde 58 binden fazla binanın hasar gördüğünü veya yıkıldığını uydu verileriyle tespit etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Venezuela'da meydana gelen depremlerde 58 binden fazla binanın hasar gördüğünü veya yıkıldığını ortaya koydu.

NASA araştırmacıları, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından işletilen Sentinel-1 uydusunun afet bölgesinden 25 Haziran'da elde ettiği güncel radar verilerini analiz etti.

Çalışmada, deprem sonrası çekilen radar görüntüleri, son bir yıla ait 65 farklı referans görüntüsüyle karşılaştırıldı.

Uydu verilerine göre, Venezuela'daki depremlerde 58 bin 870 bina hasar gördü veya yıkıldı.

NASA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, uydularının bölgedeki çalışmalara doğrudan katkı sağladığına işaret edilerek, "Uydular sahadaki ekiplerin depremin etkilerini değerlendirmelerine ve müdahale çalışmalarını yönlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kritik destek sunmakta, anlık görüntü ve veri akışı sağlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Depremlerde, 1719 kişi yaşamını yitirmiş, 5 bin 34 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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