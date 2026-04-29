Haberler

NASA'nın Artemis II Orion kapsülü, Kennedy Uzay Merkezi'ne geri döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü, fırlatıldığı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne geri getirildi.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen'ı taşıyan kapsül detaylı incelemeye alındı.

Bu kapsamda Kennedy Uzay Merkezi'ne geri getirilen kapsülün ısı kalkanı başta olmak üzere, tüm parçaları ayrıntılı şekilde teknisyenler tarafından incelenecek, elektronik sistemleri sökülerek uçuş verileri analiz edilecek.

Orion kapsülü, Artemis II misyonu kapsamında Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden 1 Nisan'da fırlatılmıştı.

Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın bir mesafe katetmiş ve Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntülemişti.

Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü, 11 Nisan'da sorunsuz şekilde Dünya'ya dönüş yapmıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Futbolda devrim gibi karar! Ağzını kapatana kırmızı kart

Bu görüntüler tarih oluyor!

ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir

Bu savaş başka! Musk'tan tarihi davada olay sözler: Hepimizi öldürecek
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz

Böyle bir maç 100 yılda bir gelir: İyi ki elenmişiz
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Trump, Kral Charles’ın Kongre’de ayakta alkışlanmasına imrendi: Ben bunu başaramadım

Kongre'nin halini görünce Kral'ı fena kıskandı: Ben bunu başaramadım
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi