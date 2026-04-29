NASA'nın Artemis II Orion kapsülü, Kennedy Uzay Merkezi'ne geri döndü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü, fırlatıldığı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne geri getirildi.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen'ı taşıyan kapsül detaylı incelemeye alındı.

Bu kapsamda Kennedy Uzay Merkezi'ne geri getirilen kapsülün ısı kalkanı başta olmak üzere, tüm parçaları ayrıntılı şekilde teknisyenler tarafından incelenecek, elektronik sistemleri sökülerek uçuş verileri analiz edilecek.

Orion kapsülü, Artemis II misyonu kapsamında Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden 1 Nisan'da fırlatılmıştı.

Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın bir mesafe katetmiş ve Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntülemişti.

Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü, 11 Nisan'da sorunsuz şekilde Dünya'ya dönüş yapmıştı.