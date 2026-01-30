Haberler

NASA, Ay'a dönüş programı "Artemis"in fırlatılışını dondurucu soğuklar nedeniyle erteledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NASA, Ay'a dönüş programı Artemis kapsamında astronot fırlatılışını dondurucu soğuklar nedeniyle erteledi. Astronotların yolculuğu en erken 8 Şubat'ta gerçekleşecek.

NEW ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), Ay'a dönüş programı olarak bilinen "Artemis" için astronotların fırlatılışının dondurucu soğuklar nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Nasa'dan yapılan açıklamada, astronotların yolculuğunun en erken 8 Şubat'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Florida'daki Kennedy Uzay Merkezindeki fırlatma sahasında beklenen dondurucu soğuklar nedeniyle bu kararın alındığı aktarılan açıklamada, yarın yapılması planlanan Ay roket yakıt ikmal testinin de hava koşullarına bağlı 2 Şubat'a ötelendiği ifade edildi.

Açıklamada, mürettebatlı ilk Artemis Ay yolculuğunun, bu değişiklikle Nasa'ya 4 astronotu Ay'ın etrafında dolaştırıp geri getirmek için şubatta sadece 3 gün bıraktığı, aksi takdirde yolculuğun marta sarkacağı bilgisi paylaşıldı.

Biri Kanadalı olmak üzere 3 ABD'liden oluşan Artemis ekibinin, Texas'taki Houston NASA merkezinde karantinada kalmaya devam ettiği kaydedildi.

NASA mürettebatlı son Ay yolculuğunu, Apollo 17 ile 1972'de gerçekleştirilmiş ve bu tarihten sonra ay keşif programını sonlandırmıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı

Yıllar önceki olay tekrar gündemde! Osimhen için intikam zamanı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! Dev maça elini kolunu sallayarak girmiş
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır