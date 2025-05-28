Narman'da Yetim Çocuklar İçin Kermes Düzenlendi

Narman'da Yetim Çocuklar İçin Kermes Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narman ilçesinde yetim çocukların bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenen kermes, öğretmenevinde gerçekleşti. Elde edilen gelirle yetim çocuklara buradan bayramlık alınacak.

Narman ilçesinde yetim çocukların bayramlık ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla kermes düzenlendi.

Narman Aile Destek Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından öğretmenevinde düzenlenen kermes, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yetim çocuklar için yapıldı.

Kermeste gönüllülerin hazırladığı yöresel ürünler ve yiyecek gibi birçok ürününün satışı yapılacak, elde edilen gelirle yetim çocukların bayramlık ihtiyaçları karşılanacak.

Kermesin açılışını Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı ve vatandaşlar yaptı.

Kaynak: AA / Canip Kaplan - Güncel
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Bolu'da gece meydana gelen deprem anı kamerada

Gece saatlerinde meydana gelen deprem anı kamerada
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.