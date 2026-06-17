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Valiz zulasındaki eroini 'Naz' buldu

Valiz zulasındaki eroini 'Naz' buldu
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Erzincan'da durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği Naz'ın tepki verdiği valizden 1 kilo 725 gram eroin çıktı. Gözaltına alınan şüpheli E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ERZİNCAN'da durdurulan otobüste yapılan aramada, valize gizlenen 1 kilo 725 gram eroini narkotik köpeği 'Naz' buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada, narkotik köpeği Naz, bir valize tepki verdi. Polis, valizi sökerek içine gizlenen 1 kilo 725 gram eroini buldu. E.Ö. isimli şüpheli, gözaltına alındı. Hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yasal işlem başlatılan E.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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