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Osmaniye'de emniyetin hassas burnu "Jardi" üçüncü kez ayın narkotik köpeği seçildi

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli narkotik dedektör köpeği Jardi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından haziran ayının en başarılı köpeği seçildi. Jardi, bu yıl üçüncü kez bu unvanı kazandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik dedektör köpeği "Jardi", Emniyet Genel Müdürlüğünce haziran ayının en başarılı köpeği seçildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında Jardi'nin 1-30 Haziran arasında yürütülen 11 planlı operasyon ve 1 risk analizi çalışmasında görevini başarıyla tamamladığı belirtildi.

Elde ettiği başarıyla Jardi'nin, Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ilde görev yapan narkotik dedektör köpekleri arasında haziran ayının en başarılı köpeği seçildiği ifade edildi.

Açıklamada, Jardi'nin bu yıl ocak ve nisan aylarında da en başarılı narkotik köpeği seçildiği hatırlatıldı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir patinin izi, güzide şehrimizin huzuruna uzanıyor. 1 yıl içinde 3 kez Türkiye'nin en başarılı narkotik madde arama köpeği seçilmek, disiplinin, güçlü bağın ve sahadaki kararlılığın eseridir. Jardi'yi ve onu bu başarıya taşıyan Osmaniye Emniyetimizin kıymetli personelini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
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