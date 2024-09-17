Üye Girişi
Haberler

Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi "Katil, Nevzat" kararı almış

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin kaybolduktan sonra amca Salim Güran'ın aile meclisini topladığı, çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin asılsız ve yalan ihbarlarda bulunması yönünde talimat verdiği belirlendi. Ayrıca son aile meclisinde katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar kararı alındığı öne sürüldü.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi'nin soruşturma makamlarınca aldığı bilgide, Narin kaybolduktan hemen sonra aile büyükleri tarafından toplanan bir mecliste, tüm aile bireylerine yalan söylemeleri ve arama çalışmalarını yanıltmaları yönünde talimat verildiği belirlendi. Ayrıca son aile meclisinde katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar kararı alındığı öne sürüldü.

SESSİZ KALMALARI İSTENDİ

Narin'in kaybolduğu gün, büyük amcası tarafından toplanan aile meclisinde, çocuktan yetişkine tüm aile bireylerine asılsız ve yalan ihbarlarda bulunmaları yönünde talimat verildiği öğrenildi. Hatta arama çalışmalarına aktif olarak katılan amca Salim Güran ve diğer kardeşlerine de bu çalışmaların yönlendirilmesi görevi verildiği ortaya çıktı.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan ikinci aile toplantısında ise büyük amca, tüm aile bireyleri ve köy sakinlerinden sessiz kalmaları ve olayı örtbas etmeleri istendi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA AİLENİN "NEVZAT" KARARI

İlk ifadesinde, "Bilmiyorum, haberim yok" yanıtı veren amca Salim Güran son ifadesinde, diğer aile bireyleri ile aynı şekilde katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti. Soruşturma makamları, Narin'in kaybolmasından sonra 3 kez toplanan aile meclisinin aldığı son kararla Salim Güran'ın bu ifadeyi verdiği bilgisine ulaştığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette ölü bulunduğunu açıklamıştı. Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Narin Güran Diyarbakır Güncel

Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu

Şimşek'ten istifa iddiaları için gündem yaratacak açıklama

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak

 Bakan Tekin'den 'Gazze' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı

Okulun ilk günü işlenen ders infial yaratmıştı! Bakan Tekin canlı yayında yanıt verdi
Sıla bebeğe cinsel istismar olayında flaş gelişme, annesi 2 ay önce bu suçtan tahliye olmuş

Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı gerçek! 2 ay önce cezaevinden tahliye olmuş
500

Yorumlar (1)

Er San:

Peki ama neden? Neden öldürüldü bu kız? 1 aydır 3-5 kişiyi polis nasıl konuşturamadı ?

39
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Sak'ın babası öldü mü? İrem Sak'ın babasının hastalığı neydi? ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Yenice 17 Eylül elektrik kesintisi UEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ Telefona bakarken mazgala düştü! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) 17 EYLÜL HAVA DURUMU Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! #9928 ANKARA'DA ŞİŞKİN AY! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımın kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim oldu? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 Eylül Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 17 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef İşkembeli Nohut tarifi! En güzel İşkembeli Nohut tarifi! İşkembeli Nohut tarifi nasıl yapılır? İşkembeli Nohut için malzemeler!
title