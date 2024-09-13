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Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ilk tutuklanan kişi olan amca Salim Güran, tekrar ifadesi alınmak üzere savcılığa getirildi. Salim Güran'ın telefonundan sildiği bazı kayıtlara da ekiplerin ulaştığı, çözümlemelerine başlandığı belirtildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran, tekrar ifadesi alınmak üzere savcılığa getirildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Narin Güran'ın katledilmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 2 Eylül'de gözaltına alınan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan komşusu Nevzat Bahtiyar, 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

SALİM GÜRAN'IN YENİDEN İFADESİ ALINACAK

Tüm Türkiye süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip ederken tutuklu amca Salim Güran, tekrar ifadesi alınmak üzere savcılığa getirildi. Soruşturma kapsamında amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ilk kez gözaltına alındı.

TELEFON KAYITLARI GERİ GETİRİLDİ

Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün bütün telefon kayıtlarını sildiği öğrenilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda telefondaki bilgiler geri getirildi. Salim Güran'ın telefonuna yüklediği bir programla, yaptığı görüşmeleri kaydettiği tespit edildi. O gün silinen görüşmelere de ulaşıldı. Telefondaki konuşma çözümlerine de başlandı.

İTİRAFÇI TUTUKLANDI, İMAM SERBEST

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınıp, sorgusunda itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar hakkında tutuklama kararı verilmişti. Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini muhtar Salim Güran'ın getirdiğini, 200 bin lira karşılığında küçük çocuğun cesedini dere yatağına gömdüğünü anlatmıştı. Jandarmada ifade veren köy imamı ise serbest bırakılmıştı.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Narin'in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Zebra 21:

Bence de devletimiz çok iyi yapıyor işin peşini bırakmamakla başka narinler ölmesin diye bence bu konu sürekli gündemde tutulmali

93
2
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Mert Kalyoncu:

Naklen maç mı bu yav

11
27
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