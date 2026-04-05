Narin Güran Davasında Yeniden Yargılama

Güncelleme:
Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Narin Güran cinayeti davasında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar, Yargıtay'ın, eyleminin "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamına girdiği gerekçesiyle hükmü bozmasının ardından yarın yeniden hakim karşısına çıkacak.

8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkacak.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını, "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozması üzerine yeniden Bahtiyar hakkında yargılanma yolu açıldı.

Bahtiyar'ın, yarın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada 28 Aralık'ta karar açıklanmıştı. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verilmiş, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Bahtiyar'ın eyleminin, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" değil,  "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" suçu kapsamına girdiğine karar vermişti.

Kaynak: ANKA
