Narin cinayetini HTS kayıtları çözecek! Amca Salim Güran'da 4 gizemli konuşma

Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili baş şüpheli amca Salim Güran'ın silinen telefon kayıtlarının kurtarılması, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Cezaevinden adliyeye getirilen Salim Güran, 3 savcı tarafından sorguya alındı.

SALİM GÜRAN GÖRÜŞMELERİ İNKAR ETTİ

Cesedi kendisinden alıp dereye sakladığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın itiraflarını yalanlayan Salim Güran, akşama kadar tarlada olduğunu; Bahtiyar'la saat 20.00'ye kadar hiç görüşmediğini öne sürdü.

"BAZ ANALİZLERİ YANLIŞTIR"

Savcının "HTS analizlerinde olay günü saat 15.21 ile 15.46 saatleri arasında Nevzat Bahtiyar'ın beyanıyla uyumlu, birlikte olduğunuz anlaşılmıştır" demesi üzerine Salim Güran, "Olay günü Nevzat Bahtiyar'la görüşmedim. Baz analizleri yanlıştır" yanıtını verdi.

İŞÇİSİYLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ HATIRLAMADI

Salim Güran'ın telefon görüşmesinin ortaya çıktığı işçisi Ramazan A. (15) da patronunun akşama kadar tarlada yanında durduğunu savundu. Ancak Narin'in kaybolmasından 37 dakika sonra saat 15.57'de amca Salim'in işçisi Ramazan A. ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Salim Güran, bu HTS kayıtlarıyla ilgili, "Görüşmenin içeriğini hatırlamıyorum" dedi. HTS kayıtlarına göre, amcayla Ramazan A.'nın olay günü 18.37, 18.42, 18.51, 18.54'te de seri arama ve karşılıklı uzun süren görüşmeler yapıldığı tespit edildi.