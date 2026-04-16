Narin cinayetinde yargılanan Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası

Narin cinayetinde yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası (3)

'NARİN GÜRAN DOSYASINA SAHİP ÇIKIN'

Duruşmanın ardından Narin Güran'ın babası Arif Güran ile aile bireyleri, adliye önünde toplanarak karara tepki gösterdi. Burada açıklama yapan Arif Güran, "Biraz toplumda vicdan varsa, Narin Güran dosyası bitmemiştir. Bu dosyada açık ve net şekilde toplumu nasıl kandırdıklarını beraber gördük. Sizin evlatlarınız yok mu? Çocuklarınızın gözüne nasıl bakacaksınız? Vicdan sahibi insanlara sesleniyorum. Narin Güran dosyasına sahip çıkın. Toplum Narin Güran dosyasını bilmeyerek yerin dibine koydu. Ben Narin için adalet istiyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma, Adalet Bakanıma çağrıda bulunuyorum. Allah Peygamber için, Narin için, Narin'in hakkını yerde bırakmasınlar" dedi.

'ŞU AN VERİLEN KARAR TAMAMEN EKSİK VE YANLIŞ, HATALI BİR KARARDIR'

Aile avukatlarından Mustafa Demir, Narin'i kimin ve nasıl öldürdüğünün halen bilinmediğini ifade ederek, "Narin'e olan bir hakikat borcumuz var. Bütün toplumun merak ettiği, cevaplayamadığı sorular var. Narin için adalet bugün için de sağlanmadı ne yazık ki. Çünkü mahkeme hem geçen celsede hem bu celsede hiçbir talebi kabul etmedi. Hiçbir konuda incelemeye gitmedi. Basmakalıp hukuksuz bir karara imza attı. Narin'e olan hakikat borcu için son eşikteydik. Mahkeme bu konuda uyarıldı. Son eşik bu, artık bundan sonrası yok. Bir kamuoyu baskısı yaratıldı ve bir aile yok edildi. Şu an bazı sorular, insanların, 'Aslında o gün öyle düşündük ama niye böyle düşündük' şeklinde bir ışık yanmaya başladı ama yeterli gelmedi zaman. Çünkü hızlıca her şeyin üzerini kapatmaya çalıştılar. Bugün de o oldu yine. Hemen çok kısa zaman sonraya duruşmayı erteleyip, dosyayı kapatmaya çalıştılar. Aile de buna isyan ediyor. 2 seneye yaklaştı neredeyse. Kim, hangi sorunun cevabını biliyor? Narin'i kim öldürdü? Narin neden öldürüldü? Halen bu soruların cevabı yok. Katil olduğu her yönüyle ortada olduğu bir kişinin bu şekilde korunması ve hakikatinin araştırılmaması herkesin tahammül edemediği nokta. Kararı tabii ki katılan vekilleri temyiz edecektir. Umudumuz odur ki, diğer sanıklar için Anayasa Mahkemesi'ne gitmiştik. Anayasa Mahkemesi veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ya da Adalet Bakanlığı bu dosyayı genel kurula da taşıyabilir. Bu şekilde karanlık noktaların aydınlanması adına ve yüksek bile olsa ihtimale dayalı kimseye ceza verilemeyeceği gerçeğiyle sadece maddi hakikate ulaşılması yönünden bir karara imza atılır inşallah ileride. Şu an verilen karar tamamen eksik ve yanlış, hatalı bir karardır" diye konuştu.

'BAŞLADIĞIMIZ NOKTANIN ÇOK DAHA GERİSİNDEYİZ'

Avukat Mahir Akbilek ise şöyle konuştu:

"Esasen çözülmüş hiçbir soru, cevabı bulunmuş hiçbir problem mevcut değil. Başladığımız noktadan çok daha gerideyiz şu anda. İlk gün eğer 10 soru varsa, şimdi 40 soru var. Bir mahkemenin istediği takdirde bulamayacağı hiçbir cevap yoktur. Narin davasının sembolleşmesinin de bir sebebi şudur, bir tek dava içerisinde görebileceğimiz bütün hak ihlallerini bu davanın içerisinde gördük. Çözülmek zorundadır."

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

