Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın yargılanmasına başlandı

SAVCI 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZA İSTEDİ

Narin Güran cinayetinde yeniden yargılanmasına başlanan Nevzat Bahtiyar'ın duruşması, verilen aranın ardından devam etti. Duruşmanın devamında savcı mütalaa verdi. Savcı, mütalaada sanık Bahtiyar'ın 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulunarak, "Söz konusu Yargıtay'ın esas hakkındaki bozma ilanına uymadık. Her ne kadar 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan cezalandırılması belirtişmişse de tarafımızca 'Kasten öldürme' şeklinde cezalandırılması talebimiz devam etmektedir. Yaklaşık 19 gün boyunca sessiz kalması, delillerin olumlu şekilde toplanması önünde engeldir. Sanık Nevzat Bahtiyar, cesedi gömdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi baldızının evine giderek hayatına devam etmiştir. Narinin öldürüldüğü tarihten bulunana kadar suç delillerinin bulunamaması, Adli Tıp Kurumlarının herhangi bir delilin bulunmaması nedeniyle Nevzat Bahtiyar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan karşımıza bir nişane olarak çıkmaktadır. Nevzat Bahtiyar hakkında 'Cinayete iştirake yardım' suçundan değil, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası için yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

'SUÇ İŞLEMEDİM, PİŞMANIM'

Nevzat Bahtiyar ise "Ben delilleri yok etmedim, yok etsem burada olmazdım. Ben suç işlemedim. Pişmanım" diye konuştu.

