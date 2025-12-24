Haberler

"Nardugan Yepyeni Bir Yıl" sergisi Kadıköy'de sanatseverlerle buluştu

Kadıköy'deki TasarımParkı Sanat ve Etkinlik Merkezi'nde, Türklerin kış gündönümünde kutladığı Nardugan bayramına ithafen düzenlenen "Nardugan Yepyeni Bir Yıl" sergisi açıldı. Sergide 40 sanatçının çağdaş sanat eserleri, kadim Türk sembollerini yeniden yorumluyor.

40 sanatçının eserinin yer aldığı "Nardugan Yepyeni Bir Yıl" sergisi, Kadıköy'deki TasarımParkı Sanat ve Etkinlik Merkezi'nde açıldı.

TasarımParkı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türklerin 21-22 Aralık kış gündönümünde kutladığı en eski bayramlardan biri olan "Nardugan" kelimesi, kadim Türk inancında "doğan güneş" anlamına geliyor. Yeryüzünün merkezinde olduğuna inanılan Hayat Ağacı (Akçam) altında kutlanan bu özel günün sembolleri, kilim, dokuma ve geleneksel motiflerde yüzyıllardır yaşamaya devam ediyor.

"Nardugan Yepyeni Bir Yıl" sergisi de bu kadim sembolleri çağdaş sanatın ifade araçlarıyla yeniden yorumluyor. Sergide, tuvalden heykele, nesneden forma uzanan eserler yer alıyor.

Sergi, iç mimar Nursema Öztürk'ün kurucusu olduğu TasarımParkı'nın ev sahipliğinde ve Tatbiki Resim mezunu sanatçı Berrin Aksu'nun küratörlüğünde gerçekleştirildi.

Sergiye katılan sanatçılar arasında Adnan Doğan, Ali Sinan Aslan, Ali İhsan Bilgin, Ali Sinan İz, Ayda Ataman, Aynur Görmüş, Bahar Kor, Beril Erdoğan, Berrin Aksu, Dilek Sert, Emine Mine Güler, Ebru Dikmen Varol, Esra İnce Turan, Esra Soytürk, Erdoğan Karayel, Füsun Sun Kuseyrioğlu, Günay Aykaç Atalayer, Havva Meryem İmre, İzzettin Baki, Kenan Ak, Hafize Elibollar Ortaç, Mebruke Tuncel, Mehmet Güldiz, Mehtap Cömert, Nergis Kul, Nesrin Bingöl, Nilgün Karatopraklı, Nilgün Çoruk, Nihal Özbek, Nural Birden Akça, Nuran Say, Nursema Öztürk, Nurten Ertemur Özel, Rüzgar Fidan, Sevil Bağdatlı Öztürk, Seyhan Demir, Şenel Genç, Tolga Berkay, Yeşim İnce ve Zuhal Çağdaş bulunuyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
