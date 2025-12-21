Haberler

Ankara'da Nardugan Bayramı Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Türk geleneklerinden biri olan Nardugan Bayramı, Ankara Atatürk Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte coşkuyla kutlandı. İş insanı Yakup Türkal, bayramın Türk dünyası için önemli bir değer olduğunu vurguladı ve etkinlikte Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konser verdi.

(ANKARA)- Eski Türklerin geleneklerinden biri olan, "Doğan güneş" anlamına gelen Nardugan Bayramı, Ankara'da coşkuyla kutlandı. Atatürk Sanat Merkezi'nde yapılan etkinlikte Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konser verdi.

Eski Türklerin geleneklerinden olan ve her yıl 21 Aralık'ta bir kış gündönümü bayramı olarak kutlanan Nardugan Bayramı, Ankara Atatürk Sanat Merkezi'nde kutlandı.

Etkinliğin düzenleyicisi ve iş insanı Yakup Türkal açılış konuşmasında, Türklerin binlerce yıllık bayramı olan Nardugan'ı gelenekselleştirmek istediklerini belirterek, "Türk dünyasının bayramını hep beraber kutlayalım istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin yıllardır bir köprü olarak anlatıldığını söyleyen Türkal, "Türkiye bir Türk uygarlığıdır. Doğu ve batı medeniyetlerinin arasında bu uygarlığın köklü değerlerden biri de Nardugan Bayramı'dır. Biz doğu ve batı medeniyetlerinin ortasında dört bir yana ışık tutuyoruz. Türkler hem Asya'da hem Avrupa'da devletler kurarak dünya tarihine yön verdi" dedi.

Nardugan Bayramı'nı tekrar geleneksel hale getirmek istediklerini söyleyen Türkal, "Nardugan ile kültürel erozyonunun da önüne geçiyoruz. Nardugan aynı zamanda Türklüktür, bir umuttur. Türkler tarihte umudun kaynağı olmuştur, umudunu kaybedenler ise her zaman kaybederler" dedi.

Türkal'ın konuşmasından sonra Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konser verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Bursaspor'dan dikkat çeken transfer! Halil Akbunar imzayı attı

Herkesi şaşırtan imza! Bursaspor, Süper Lig'in yıldızını transfer etti
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu

Ekipler saatler sonra ulaşabildi, girdiği tünel mezarı oldu
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Galatasaray'ın efsaneleri RAMS Park'ta

Galatasaraylı taraftarları duygulandıran görüntü
Otoyolda tehlikeli yolculuk: Ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza

Şovunu sosyal medyada paylaştı, bedeli ağır oldu
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
title