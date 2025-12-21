Ankara'da Nardugan Bayramı Kutlandı

(ANKARA)- Eski Türklerin geleneklerinden biri olan, "Doğan güneş" anlamına gelen Nardugan Bayramı, Ankara'da coşkuyla kutlandı. Atatürk Sanat Merkezi'nde yapılan etkinlikte Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konser verdi.

Eski Türklerin geleneklerinden olan ve her yıl 21 Aralık'ta bir kış gündönümü bayramı olarak kutlanan Nardugan Bayramı, Ankara Atatürk Sanat Merkezi'nde kutlandı.

Etkinliğin düzenleyicisi ve iş insanı Yakup Türkal açılış konuşmasında, Türklerin binlerce yıllık bayramı olan Nardugan'ı gelenekselleştirmek istediklerini belirterek, "Türk dünyasının bayramını hep beraber kutlayalım istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin yıllardır bir köprü olarak anlatıldığını söyleyen Türkal, "Türkiye bir Türk uygarlığıdır. Doğu ve batı medeniyetlerinin arasında bu uygarlığın köklü değerlerden biri de Nardugan Bayramı'dır. Biz doğu ve batı medeniyetlerinin ortasında dört bir yana ışık tutuyoruz. Türkler hem Asya'da hem Avrupa'da devletler kurarak dünya tarihine yön verdi" dedi.

Nardugan Bayramı'nı tekrar geleneksel hale getirmek istediklerini söyleyen Türkal, "Nardugan ile kültürel erozyonunun da önüne geçiyoruz. Nardugan aynı zamanda Türklüktür, bir umuttur. Türkler tarihte umudun kaynağı olmuştur, umudunu kaybedenler ise her zaman kaybederler" dedi.

Türkal'ın konuşmasından sonra Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konser verdi.