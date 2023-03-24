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Aldatmacaya son! Nar ekşisi izlenimi veren narlı sosların satışı yasaklandı

Güncel Haberler

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde satılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BU ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANDI

Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

SON TARİH 30 HAZİRAN 2024

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Onemli Degil:

Hayret ! Anty-Standart 100 senelik Ulkemizde de Yavas Yavas Standartlar Gec de Olsa Getiriliyor..

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pusatalfa:

Neden 30.06.2024 tarihi son olarak belirtiliyor. Eğer o tarihe kadar yenebiliyorsa bir sıkıntı yok demektir varsa neden hemen sonlandırılmıyor.

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