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Nanning'de Sanyuesan Festivali Kutlandı

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Çin'in Nanning şehrinde, 29 Mart 2025 tarihinde Sanyuesan Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerde ejderha dansı yapıldı. Festival, Çin Ay Takvimi'ne göre her yıl üçüncü ayın üçüncü günü kutlanıyor.

NANNİNG, 29 Mart 2025 (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de bulunan Nanning Garden Expo Park'ta ejderha dansı yapan sanatçılar görülüyor, 29 Mart 2025.

Çin Ay Takvimi'ne göre üçüncü ayın üçüncü gününde kutlanan ve bu yıl 31 Mart'a denk gelen Sanyuesan Festivali'ni kutlamak üzere şehir genelinde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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