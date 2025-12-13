Çin'de Nanjing Katliamı Kurbanları Anıldı

NANJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de Japon işgalciler tarafından gerçekleştirilen Nanjing Katliamı kurbanları için düzenlenen anma töreni, 13 Aralık 2025.

Nanjing Katliamı sırasında Japon askerleri tarafından katledilen yaklaşık 300.000 kurban için 12. Ulusal Anma Günü düzenlendi. Etkinlik, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümüne denk geldi. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua)