Namık Kemal, 184. Doğum Yıl Dönümünde Tekirdağ'da Anıldı

Türk Edebiyatı'nın "Vatan Şairi" Namık Kemal, doğumunun 184'üncü yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı.

Namık Kemal Anıtı önünde düzenlenen programda Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Üniversitesi ve Namık Kemal Derneğinin çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Recep Soytürk ve beraberindekiler, Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti.

Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, Namık Kemal ve ev hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kurt, Tekirdağ'ın Vatan Şairi'nin ismini kentte yaşatmaya devam ettiğini söyledi.

Namık Kemal Evi'nin kentin simgelerinden biri haline geldiğini aktaran Kurt, her yıl çok sayıda vatandaşın evi ziyaret ettiğini ifade etti.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam eden programda, NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya tarafından Namık Kemal'in hayatı hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Namık Kemal'in eserlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi.

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.