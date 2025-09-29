Namibya'daki Etosha Ulusal Parkı'nda Büyük Yangın: 946 Bin Hektar Zarar Gördü

CAPE Afrika ülkesi Namibya'nın kuzeyinde yer alan ve kıtanın en büyük doğa koruma alanlarından olan Etosha Ulusal Parkı ve çevresinde çıkan yangında 946 bin hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangında parkın yüzde 35'ine tekabül eden yaklaşık 775 bin hektarlık alan zarar gördü.

Yangının park sınırlarının dışına sıçraması sonucu çevredeki 171 bin hektarlık otlak ve yerleşim alanı da hasar gördü. Böylece şimdiye kadar yangında toplamda 946 bin hektar alan alevlerden etkilendi.

İlk incelemelere göre yangında 9 antilop öldü, 1 pangolin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yetkililer, yangının park sınırındaki bir kömür üretim tesisinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

500 asker sevk edildi

Hükümet, yangına müdahale etmek üzere bölgeye yaklaşık 500 asker sevk etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, helikopterler, su tankerleri ve itfaiye ekipleriyle müdahalenin devam ettiği yangın, kuvvetli rüzgar ve kurak zemin nedeniyle yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Afrika'nın en büyük doğa koruma alanlarından biri

Afrika'nın en büyük doğa koruma alanlarından biri olan Etosha Ulusal Parkı, Namibya'nın en ünlü doğa turizmi merkezlerinden biri.

İsmini, parkın ortasındaki devasa tuz gölünden alan park, "Afrika'nın 5 Büyüğü" olarak bilinen aslan, leopar, fil, gergedan ve manda dahil 114 memeli ve 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Özellikle nesilleri tükenme tehdidi altındaki siyah gergedan popülasyonu açısından Etosha, kıtanın en kritik koruma alanlarından biri kabul ediliyor.