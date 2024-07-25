Nallıhan Örtmesi Geçmiş Yıllara Göre Daha Az Kullanılıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde coğrafi işaret tescilli Nallıhan Örtmesi, geçmiş yıllara göre daha az olmasına rağmen kullanılmaya devam ediliyor.

Yöreye özgü motiflerin yer aldığı Nallıhan Örtmesi, Nallıhan'ın yanı sıra Beypazarı gibi bazı ilçelerde de kadınlar tarafından tercih ediliyor.

İlçe pazarına gelirken Nallıhan Örtmesi'ni kullanan Visal Kayak, "Gençliğimden beri pazara çıkarken bu yöresel kıyafetleri giyiyorum. Şimdiki gençler bu kıyafetleri tercih etmiyorlar. Biz geleneği devam ettiriyoruz." dedi.