Nallıhan MYO'da 2025-2026 Eğitim Yılı Uyum Programı Düzenlendi

Ankara üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu'nda yeni öğrencilerin katılımıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılı uyum programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programa, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Nallıhan MYO Müdürü Ayhan Aydın, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve aileleri katıldı.

Aydın, programda, Nallıhan MYO'nun 2011 yılında bilgisayar programcılığı ve elektronik teknikerliği programı olmak üzere 2 programla eğitime başladığını söyledi.

İlçe yöneticilerinin katkısıyla yeni eğitim öğretim yılında okula 2 program daha eklediklerini belirten Aydın, 4 programla eğitime devam edeceklerini dile getirdi.