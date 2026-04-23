Nallıhan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Döğmeci köyünde etkili olan sağanak, sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı köy, beyaza büründü.
Dögmeci köyü muhtarı Süleyman Çiftçi, "Köyümüze sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini azaltmasına rağmen, hafif hafif kar yağışı devam ediyor. Köyümüz ilçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İnşallah yollarımız kapanmaz." dedi.
Kaynak: AA / Taner Demir