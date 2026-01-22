Haberler

Nallıhan Müftüsü Aydın, Tapduk Emre'nin türbesini ziyaret etti

Güncelleme:
Ankara'nın Nallıhan İlçe Müftüsü olarak atanan Selahattin Aydın, Tapduk Emre'nin türbesini ziyaret ederek ilçede görevine başladı. Aydın, göreve başlamaktaki memnuniyetini ifade etti.

Mardin'in Savur İlçe Müftüsü iken Nallıhan'a atanan Aydın'ı, Ayaş İlçe Müftüsü Ali Genç, Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Güdül İlçe Müftüsü İbrahim Güneş ziyaret etti.

Daha sonra Aydın ve beraberindekiler, ilçede bulunan Tapduk Emre'nin türbesine ziyarette bulundu.

Aydın, yaptığı açıklamada, ilçede göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
