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Nallıhan'da Yaz Kur'an Kursları coşkuyla kapandı

Nallıhan'da Yaz Kur'an Kursları coşkuyla kapandı
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı gerçekleştirildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünce Nallıhan Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen program, 100. Yıl 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencisi Eslem Asya Altınışık'ın İstiklal Marşını okumasıyla başladı.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, törende, çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, onların Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. peygamberin örnek hayatını öğrenerek vatanına, milletine ve İslam alemine hayırlı bireyler olarak yetişmeleri temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Selahattin Aydın da yaz boyunca kurslarda eğitim alan çocukların yalnızca Kur'an okumayı değil sevgi, saygı, paylaşma, edep ve güzel ahlakı da öğrendiklerine dikkati çekerek, velilere ve özveriyle görev yapan din görevlilerine teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve şiir dinletileriyle devam eden programda, etkinliklerde dereceye giren öğrencilere madalya, kupa ve nakdi ödülleri takdim edildi.

Nallıhan Belediyesince öğrenci ile velilere pogramın sonunda yemek ve dondurma ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA
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