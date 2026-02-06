Haberler

Ankara'da Ev Yangınında Mahsur Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir evin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 56 yaşındaki H.M. hayatını kaybetti. Yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, ancak kadın yangın nedeniyle kurtarılamadı.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesine bağlı Beycik Köyü'nde 3 katlı bir evin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan H.M. (56), hayatını kaybetti.

Yangın saat 17.30 sıralarında Nallıhan'a bağlı Beycik Köyü'nde 3 katlı bir evin en üst katında çıktı. H.M.'ye ait evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede daireye yayılan alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yanan dairede yaptığı incelemede mahsur kaldığı belirlenen H.M.'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
