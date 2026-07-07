Nallıhan'da vatandaşlara aşure ikram edildi
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle düzenlenen aşure dağıtım programında vatandaşlara ve esnafa aşure ikram edildi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aşevi tarafından Nallıhan Belediyesi önünde düzenlenen aşure dağıtımı programına katıldı.
Doğanoğlu, aşureleri vatandaşlara ve esnafa ikram etti.
Programa Milliyetçi Hareket Partisi Nallıhan İlçe Başkanı Ferhat Efe, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Taner Demir