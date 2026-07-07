Haberler

Nallıhan'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Nallıhan'da vatandaşlara aşure ikram edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle düzenlenen aşure dağıtım programında vatandaşlara ve esnafa aşure ikram edildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aşevi tarafından Nallıhan Belediyesi önünde düzenlenen aşure dağıtımı programına katıldı.

Doğanoğlu, aşureleri vatandaşlara ve esnafa ikram etti.

Programa Milliyetçi Hareket Partisi Nallıhan İlçe Başkanı Ferhat Efe, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Taner Demir
Tarihi NATO Zirvesi'ne dakikalar kaldı! Bakan Fidan'dan heyecanlandıran mesaj geldi, işte tüm detaylar

Zirveye dakikalar kala ilk kare geldi! Bakan Fidan'ın bir mesajı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya'da seçim krizi büyüyor! İsrail müdahalesi iddiası

Seçim krizi büyüyor! İsrail iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı
İki gence mezar olmuştu: Otomobilin sürücüsü alkollü çıktı!

İki gence mezar olan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı
Nemrut Krater Gölü'nde kelebek şöleni

Mest eden kareler! Bu görüntüler Türkiye'nin doğusundan
Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi

Ülkeyi ayağa kaldıran vahşet: Küçücük kıza yaptıkları cezasız kalmadı
Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar

Burası Afrika değil Türkiye...
Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti

Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! ABD'yi paramparça ettiler
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti