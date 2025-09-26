Nallıhan'da Tırla Çarpışan Otomobildeki Sürücü Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, bir otomobilin tırla çarpışmasının ardından meydana gelen yangında sürücü hayatını kaybetti. Olayda tır sürücüsü gözaltına alındı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tırla çarpıştıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Bekir Özdemir (62) idaresindeki 06 NBC 06 plakalı otomobil, Çayırhan-Nallıhan yolu Kızılcaboğaz mevkisinde karşı yönden gelen Ş.T'nin kullandığı 34 SF 8075 plakalı tırla çarpıştı.
Kaza sonrası otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alev alan otomobilde sıkışan sürücünün ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel