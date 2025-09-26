Haberler

Nallıhan'da Tırla Çarpışan Otomobildeki Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, bir otomobilin tırla çarpışmasının ardından meydana gelen yangında sürücü hayatını kaybetti. Olayda tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tırla çarpıştıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Bekir Özdemir (62) idaresindeki 06 NBC 06 plakalı otomobil, Çayırhan-Nallıhan yolu Kızılcaboğaz mevkisinde karşı yönden gelen Ş.T'nin kullandığı 34 SF 8075 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alev alan otomobilde sıkışan sürücünün ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil devi durduğu yerde alev alan araçlar için harekete geçti! Binlercesini geri çağırdılar

Durduğu yerde alev alıyorlar! Dev marka binlerce aracını geri çağırdı
Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü altın madalya

Tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü kez altın madalya
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.