Nallıhan'da Lise Tanıtım Günleri Düzenlendi

Nallıhan'da Lise Tanıtım Günleri Düzenlendi
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen 'Lise Tanıtım Günleri' etkinliği, veli ve öğrencilere okullara ilişkin bilgilendirme sağladı. Etkinlikte liselerin idarecileri, okullarını tanıtmak için stantlar kurdu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen "Lise Tanıtım Günleri" etkinliğinde, veli ve öğrencilere okullara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında Nallıhan Alparslan Türkeş Parkı'na stantlar kuruldu.

Liselerin idarecileri, stantları ziyaret eden öğrencilere ve ailelerine okullarını tanıttı.

Etkinliğe katılan Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, öğrencilerin daha bilinçli lise tercihi yapmasını hedeflediklerini söyledi.

Tanıtım günleri, yarın saat 10.00-17.00 arasında Çayırhan Hüsamettin Değirmenci Ortaokulu'nun bahçesinde devam edecek.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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