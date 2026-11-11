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Nallıhan'da kamyonetin çarptığı 73 yaşındaki kadın yaralanarak Ankara'ya sevk edildi

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinden geçen bir doktorun ilk müdahalesinin ardından Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 73 yaşındaki kadın yaralandı.

A.F.Ç. (66) idaresindeki 26 AAP 869 plakalı kamyonet, Ankara-İstanbul kara yolunda Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığı önünde yolun karşısına geçmeye çalışan K.S'ye (73) çarptı.

Kazada yaralanan kadına, olay yerinden geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarına, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Tunçdemir ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Halil İbrahim Kara da katıldı.

Sağlık ekiplerince Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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