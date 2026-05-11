Nallıhan'da Hıdırellez şenliği düzenlendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Yukarı Bağdere köyünde geleneksel Hıdırellez şenliği yapıldı. Etkinliğe Nallıhan Kaymakamı ve belediye başkanının yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Seymen ekibinin gösterisi ve etli pilav ikramıyla bayram coşkusu yaşandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Yukarı Bağdere köyünde Hıdırellez şenliği yapıldı.

Şenliğe Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu ve Nallıhan Belediyesi Başkanı Ertunç Güngör'ün yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve köylüler katıldı.

Mevlut okunan ve etli pilav ikramı yapılan etkinlikte, Ankara'dan gelen Seymen ekibi gösterisi sundu.

Yukarı Bağdere Köyü Muhtarı Mehmet Kale, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Hıdırellez Bayramı bu sene kalabalık bir katılım ve coşku ile kutlandı. Ankara'dan kendi köyümüzün çocukları gelerek Seymen gösterisi yaptı. Bayrama katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir
