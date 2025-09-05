Haberler

Nallıhan'da Gazze Vicdan Yürüyüşü Düzenlendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 'Gazze Vicdan Yürüyüşü' ve 'Filistin İçin Birlik ve Beraberlik Günü' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Nallıhan Kaymakamı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Müftü Vekili Faruk Taşçı, etkinliğe katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Programın ardından, vatandaşlara su ve hurma ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
