Nallıhan'da Gazze Vicdan Yürüyüşü Düzenlendi
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 'Gazze Vicdan Yürüyüşü' ve 'Filistin İçin Birlik ve Beraberlik Günü' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Nallıhan Kaymakamı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Müftü Vekili Faruk Taşçı, etkinliğe katılım gösteren herkese teşekkür etti.
Programın ardından, vatandaşlara su ve hurma ikramında bulunuldu.
