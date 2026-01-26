Haberler

Nallıhan'da doğalgaz tedariği dağıtım hattından yapılmaya başlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal, ilçede doğalgaz tedariğinin taşımalı sistemden boru sistemine geçiş yaptığını duyurdu. Bu değişikliğin ilçe halkına konfor sağlamak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal, ilçede doğalgaz tedariğinin taşımalı sistem yerine dağıtım hattından yapılmaya başladığını belirtti.

Ünal, yaptığı açıklamada, değişikliğin ilçe halkına hayırlı olması temennisnde bulundu.

İlçede doğalgaz tedariğinin daha önce taşımalı olarak gerçekleştirildiğini hatırlatan Ünal, "İlçemizde doğalgaz tedariğinin taşımalı sistemden boru sistemine geçilmesi ilçe halkımızın konforunu artıracaktır. İlçemize bu hizmeti sunan başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a, Başkentgaz yetkilileri ile emeği geçenlere teşekkür ederim. Halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü

Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Çin'de nükleer deprem! Gerçek ortaya çıktı, ülkede yer yerinden oynadı
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü

Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü
İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

İstediği zammı alamayan emekli, bir şoku da bayram ikramiyesiyle yaşayacak
Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih