Nallıhan'da doğalgaz tedariği dağıtım hattından yapılmaya başlandı

AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal, ilçede doğalgaz tedariğinin taşımalı sistem yerine dağıtım hattından yapılmaya başladığını belirtti.

Ünal, yaptığı açıklamada, değişikliğin ilçe halkına hayırlı olması temennisnde bulundu.

İlçede doğalgaz tedariğinin daha önce taşımalı olarak gerçekleştirildiğini hatırlatan Ünal, "İlçemizde doğalgaz tedariğinin taşımalı sistemden boru sistemine geçilmesi ilçe halkımızın konforunu artıracaktır. İlçemize bu hizmeti sunan başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a, Başkentgaz yetkilileri ile emeği geçenlere teşekkür ederim. Halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.