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Nallıhan'da Türk halk müziği konseri düzenlendi

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Ankara Nallıhan'da Aile Yaşam Merkezi koro öğrencileri, Şef İsmail Yarcı yönetiminde türküler seslendirdi. Merkez Müdürü Güngör, ilk konserin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Aile Yaşam Merkezi koro öğrencileri konser verdi.

Merkezde, Şef İsmail Yarcı yönetiminde gerçekleştirilen konserde türküler seslendirildi.

Nallıhan Aile Yaşam Merkezi Müdürü Abdülfettah Güngör, koronun uzun süredir hazırlandığını, ilk konserini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Taner Demir
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