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Nallıhan'da ağır tonajlı taşıtların geçişi için trafik güvenliği toplantısı yapıldı

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Nallıhan'da, Kaymakam Semih Doğanoğlu başkanlığında trafik güvenliğini artırmaya yönelik toplantı yapıldı. Toplantıda ağır tonajlı taşıtların ilçe güzergahından kontrollü geçişi ve olası risklerin önlenmesi için alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Tunçdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Halil İbrahim Kara, Şoförler Odası Başkanı Erdoğan Mutlu, ilgili kurumların temsilcileri ve firma yetkilileri katıldı.

Toplantıda, ağır tonajlı taşıtların trafik kurallarına uygun ve kontrollü şekilde ilçe güzergahından geçişlerinin sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması ve olası risklerin önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

Kaymakam Doğanoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA
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