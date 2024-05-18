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Nallıhan Belediyesi Çay Bahçesi Hizmete Açıldı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından yapılan düzenlemeyle, Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nin bahçesi Nallıhan Belediyesi Çay Bahçesi olarak halka açıldı. İlçede, Nallıhan Ortaokulu ve Lisesinin yarım asırdan uzun süre hizmet verdiği bulunduğu binanın bahçesinde ücretsiz çay servisi yapılıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından yapılan düzenlemeyle, Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nin bahçesi Nallıhan Belediyesi Çay Bahçesi olarak halka açıldı.

İlçede, Nallıhan Ortaokulu ve Lisesinin yarım asırdan uzun süre hizmet verdiği bulunduğu binanın bahçesinde ücretsiz çay servisi yapılıyor.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, yaptığı açıklamada, seçim vaatlerinden birini daha yerine getirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Seçim çalışmalarımızda Nallıhan halkına burayı çay bahçesi yaparak halkımıza çayı ücretsiz vereceğimizi zaten söz vermiştik. Seçimi kazanır kazanmaz sözümüzü yerine getirdik. Çok eskilerden beri okul olarak kullanılan tarihi taş binamızın bahçesinde öğrenci olarak hepimizin anıları var. Gurbetten gelen tüm hemşehrilerimiz burada toplanıyor. Biz de onlarla bu bahçede sohbet edip çay içiyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirdiğimiz içim mutluyuz."

Kaynak: AA / Güncel

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