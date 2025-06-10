Nallıhan Belediye Başkanı Güngör, Kurban Bayramında Personeliyle Bir Araya Geldi

Nallıhan Belediye Başkanı Güngör, Kurban Bayramında Personeliyle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Kurban Bayramı dolayısıyla personeliyle bayramlaştı.

Güngör, belediyenin bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşmada personelle sohbet etti. Güngör, Çayırhan Mahallesi'ndeki Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binası önündeki bayramlaşma törenine de katıldı.

Ertunç Güngör, yaptığı konuşmada, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok

Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.