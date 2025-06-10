Nallıhan Belediye Başkanı Güngör, Kurban Bayramında Personeliyle Bir Araya Geldi
Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Kurban Bayramı dolayısıyla personeliyle bayramlaştı.
Güngör, belediyenin bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşmada personelle sohbet etti. Güngör, Çayırhan Mahallesi'ndeki Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binası önündeki bayramlaşma törenine de katıldı.
Ertunç Güngör, yaptığı konuşmada, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadıklarını söyledi.
Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel