Albüm: Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Sel Felaketi: 23 Ölü
Kenya'nın başkenti Nairobi'de gece boyunca etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde can kaybı 23'e yükseldi. Kurtarma ekipleri hala hayatta kalanları arama çalışmalarını sürdürüyor.
NAİROBİ, 8 Mart (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'nin çeşitli bölgelerinde gece boyunca etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.
Polis cumartesi günü yaptığı açıklamada kurtarma ekiplerinin hayatta kalanları arama çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
Kaynak: Xinhua