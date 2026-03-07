Haberler

Kenya'nın başkenti Nairobi'de seller nedeniyle 10 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kenya'nın başkenti Nairobi'de meydana gelen sellerde 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan su taşkınları ve elektrik çarpması olayları can kaybını artırdı.

PORT Kenya'nın başkenti Nairobi'de aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sellerde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Nairobi'de dün şiddetli yağışlar su taşkınlarına yol açtı.

Nairobi Polis Komutanı George Seda, yerel Radio Citizen haber sitesine yaptığı açıklamada, sellerde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Seda, ölenlerden 8'inin hızla yükselen sel sularına kapıldığını ve akıntıların sürüklediği araçların içinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Sel sırasında kentin farklı bölgelerinde elektrik çarpması nedeniyle 2 kişinin öldüğünü kaydeden Seda, şiddetli su baskınları sebebiyle ana yolların geçilemez hale gelmesi sonucu şehir genelinde en az 71 aracın mahsur kaldığını ifade etti.

Seda, selden etkilenen birçok bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, can kaybının artabileceğini vurguladı.

Kenya Meteoroloji Dairesi, ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağışların devam edeceği uyarısı yaparak, sel, taşkın ve ulaşımda aksama riskinin artabileceğini duyurdu.

Kaynak: AA / Ahmed Satti
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
Trafikte hız limitleri ve cezalar sil baştan değişti! Yüzde 10 toleransı kalktı

Trafikte hız limitleri ve cezalar sil baştan değişti
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
Sürpriz aşk belgelendi: Daha fazla kaçamadılar

Daha fazla kaçamadılar
ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı