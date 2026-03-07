Kenya'nın başkenti Nairobi'de seller nedeniyle 10 kişi öldü
Kenya'nın başkenti Nairobi'de meydana gelen sellerde 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan su taşkınları ve elektrik çarpması olayları can kaybını artırdı.
Yerel basındaki haberlere göre, Nairobi'de dün şiddetli yağışlar su taşkınlarına yol açtı.
Nairobi Polis Komutanı George Seda, yerel Radio Citizen haber sitesine yaptığı açıklamada, sellerde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Seda, ölenlerden 8'inin hızla yükselen sel sularına kapıldığını ve akıntıların sürüklediği araçların içinde hayatını kaybettiğini belirtti.
Sel sırasında kentin farklı bölgelerinde elektrik çarpması nedeniyle 2 kişinin öldüğünü kaydeden Seda, şiddetli su baskınları sebebiyle ana yolların geçilemez hale gelmesi sonucu şehir genelinde en az 71 aracın mahsur kaldığını ifade etti.
Seda, selden etkilenen birçok bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, can kaybının artabileceğini vurguladı.
Kenya Meteoroloji Dairesi, ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağışların devam edeceği uyarısı yaparak, sel, taşkın ve ulaşımda aksama riskinin artabileceğini duyurdu.