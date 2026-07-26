Gannuşi'den 1 haftadır haber yok: 'Babam nerede?'

Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'nin kızı Sümeyye Gannuşi, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, yaklaşık bir haftadır babasından haber alamadıklarını belirtti.

Sümeyye Gannuşi, avukatların son bir hafta içinde babasını Mornegiyye Cezaevi'nde ziyaret etmek istediğini ancak cezaevi yönetiminin, Gannuşi'nin hastaneye sevk edildiğini bildirdiğini söyledi.

Annesinin ve avukatlarının daha sonra hastaneye giderek babasını görmek istediğini ancak kendilerine izin verilmediğini aktaran Gannuşi, babasının sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadığını kaydetti.

Gannuşi, avukatlarından edindikleri son bilgiye göre babasının cezaevindeki ziyaret sırasında aşırı sıcak ve yorgunluğa bağlı olarak baygınlık geçirdiğini belirtti.

Mornegiyye Cezaevi'nde sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıktığını vurgulayan Gannuşi, parkinson ve tiroit rahatsızlıkları bulunan 85 yaşındaki babasının klima bulunmayan bir koğuşta tutulduğunu, özel sağlık koşullarına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"Babam nerede?"

Sümeyye Gannuşi, videoda, "Babam nerede? Nereye sakladılar? Hastanede ona ne yapıyorlar?" diyerek, ailesi ile avukatlarının Raşid Gannuşi'nin sağlık dosyasına erişmesine izin verilmesini istedi.

Gannuşi, babasının sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmemesini eleştirerek, "Bir mahkumu cezaevine koymanız onun üzerinde istediğiniz gibi tasarruf edebileceğiniz anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Videoda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve ilgili makamları da sert sözlerle eleştiren Gannuşi, babasının başına gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan Cumhurbaşkanı Said ile yetkililerin sorumlu olacağını söyledi.

Son dönemde Gannuşi'nin sağlık durumuna ilişkin tartışmalar arttı

Raşid Gannuşi'nin sağlık durumu son günlerde Tunus kamuoyunda yeniden tartışma konusu olmuştu.

Gannuşi'nin savunma ekibi ile Nahda Hareketi, geçen hafta yaptıkları açıklamalarda, 85 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumunun kötüleştiğini, Mornegiyye Cezaevi'ndeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Aile ve avukatları, Gannuşi'nin hastanedeki tedavi sürecine ilişkin yeterli bilgi verilmediğini ve sağlık dosyasına erişim taleplerinin karşılanmadığını açıklarken, Tunus İnsan Hakları Ligi de yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan tutukluların sağlık haklarının korunması çağrısında bulunmuştu.

Tunus Cezaevleri ve Islah Kurumu ise daha önce yaptığı açıklamada, ceza infaz kurumlarında uluslararası insan hakları standartlarına uygun sağlık hizmeti sunulduğunu ve tutukluların haklarına saygı gösterildiğini duyurmuştu.

Nisan 2023'ten bu yana tutuklu bulunan Raşid Gannuşi hakkında, çeşitli davalarda verilen hapis cezalarıyla birlikte toplamda 20 yılı aşan mahkumiyet kararları bulunuyor. Nahda Hareketi ve Gannuşi'nin avukatları ise davaların siyasi saiklerle açıldığını savunurken, Tunus makamları yargı süreçlerinin bağımsız şekilde yürütüldüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA