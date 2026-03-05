Haberler

Nahçıvan'a 2 Dron Düştü: 2 Kişi Hafif Şekilde Yaralandı

Güncelleme:
Nahçıvan'da, İran tarafından geldiği belirtilen iki insansız hava aracı düştü. Olaylar sonrasında 2 kişi hafif yaralanırken, eğitime ara verildi ve vatandaşlar evlerinde kalmaları yönünde uyarıldı.

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Nahçıvan'da biri havalimanı yakınında, diğeri bir okul bölgesinde iki insansız hava aracı düştü. Olayda 2 kişi hafif yaralanırken can kaybı yaşanmadı. Güvenlik önlemleri kapsamında okullarda eğitime ara verildi. Yetkililer, vatandaşları evlerinden çıkmamaları ve güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyardı.

Nahçıvan'da İran tarafından geldiği belirtilen iki insansız hava aracının düştüğü bildirildi. Olayın biri havalimanı yakınında, diğeri ise bir okulun bulunduğu bölgede meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hafif yaralandı.

Yetkililer, güvenlik tedbirleri kapsamında bölgede inceleme başlatırken, olası risklere karşı okullarda eğitime ara verildi ve öğrenciler evlerine gönderildi.

Nahçıvanlı yetkililer tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymaları istendi.

Düşen dronların menşei ve olayın nasıl gerçekleştiği konusunda güvenlik birimleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi. Olay yerlerinde güvenlik önlemleri artırılırken, teknik ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Yetkililer olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini belirtti.

