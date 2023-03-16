Naci Görür'den Bolu depremiyle ilgili dikkat çeken paylaşım: Buranın kırılmasını bekliyorduk

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Görür, "Kızılağıl-Bolu'da 4,7 deprem oldu. Deprem KAF zonu içerisinde. Bu deprem KAF'ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu. Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk, sevgiyle." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

NACİ GÖRÜR'DEN BOLU DEPREMİ PAYLAŞIMI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan Bolu depremiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Görür, "Kızılağıl-Bolu'da 4,7 deprem oldu. Deprem KAF zonu içerisinde. Bu deprem KAF'ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu. Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk, sevgiyle." dedi.