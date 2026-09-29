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Nablus Beyta'da İsrailliler hasat öncesi Filistinlilerin zeytinlerini gasbetti

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İsrailliler, Batı Şeria'da hasat dönemi öncesinde Filistinlilere ait arazilerdeki zeytinleri gasbetti. Nablus Beyta'da zeytinler gasbedilirken, El Halil ve Yatta'da ev baskınları, gözaltı ve zorla çadır sökme olayları yaşandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da hasat sezonu öncesi Filistinlilere ait arazilerdeki zeytinlere el koydu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus vilayetine bağlı Beyta beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, hasat dönemine sayılı günler kala Filistinlilere ait arazilerdeki zeytinleri gasbetti.

İsraillilerin, Filistin belde ve köylerinde zeytin hasadı öncesi ürünleri gasbederek Filistinlilerin geçim kaynaklarına ve bölgenin doğasına zarar verdiği belirtildi.

İsraillilerin, Nablus'un güneyindeki Hırbet el-Meracim bölgesine de saldırarak, içeride Filistinli bir ailenin bulunduğu sırada bir eve zorla girmeye çalıştığı aktarıldı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil vilayetine bağlı Halhul beldesinde ise silahlı İsraillilerin, Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek çok sayıda vatandaşı darbettiği ifade edildi.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Yatta beldesinin doğusundaki Ed-Deyrat köyünde bir genci evinin önünde, diğer bir genci ise El Halil kentinde alıkoydu.

İsrail güçlerinin, Yatta beldesine bağlı Cenba köyüne de baskın düzenleyerek, birkaç gün önce yıktığı konutların enkazı üzerine kurulan çadırları sökmeleri için Filistinli bir aileyi zorladığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu saldırılar Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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