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Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine ilişkin kararının bazı bölümlerini "uygunsuz" bulduklarını ve bu kısımlara uymayacaklarını bildirdi.

BBC'nin Myanmar basınına dayandırdığı haberine göre, UAD'nin kararının ardından Myanmar Devlet Başkanı Hlaing ilk kez bu konuda bir açıklama yaptı.

Katıldığı bir toplantıda gündemi değerlendiren Hlaing, UAD kararındaki "soykırım" ifadesinin ülkenin itibarını ciddi anlamda etkilediğini belirtti.

Hlaing, "Myanmar, sorumlu bir ülkeye yakışır adımlar atacak ancak uygunsuz bulduğu şartlara uymayacaktır." diye konuştu.

Myanmar Devlet Başkanı Hlaing, UAD kararının hangi bölümlerini "uygunsuz" bulduğuna dair detay paylaşmadı.

UAD, 19 Kasım'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine ve mağdurların uğradığı zararları tazmin etmesi gerektiğine hükmetmişti.

Kaynak: AA