Myanmar'daki Olağanüstü Hal Sona Erdi

Myanmar'da askeri yönetim, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde, ülkede 4,5 yıldır süren olağanüstü hali (OHAL) sona erdirdi.

Kyodo ajansının haberine göre askeri yönetimin lideri General Min Aung Hlaing liderliğinde düzenlenen Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi'nin ardından açıklama yapıldı.

Askeri Yönetim Sözcüsü Zaw Min Tun, 2021'deki askeri darbe sonrası ilan edilen OHAL'i ülkenin "demokratik bir sisteme ilerlemesi gerektiği" için kaldırdıklarını bildirdi.

Yıl sonunda düzenlenmesi planlanan seçimlere işaret eden Tun, "Ülkenin çok partili demokrasiye giden yolda seçimler yapabilmesi için olağanüstü hal bugün kaldırıldı." dedi.

Bölge basınında, ülkede OHAL'in kaldırılmasının, yıl sonuna kadar yapılması vadedilen "seçimler ve iç çatışmanın sona erdirilmesi için gerekli" olduğuna dikkati çekildi.

Askeri yönetimin lideri Hlaing, dün başkent Nepido'da düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, "Seçimler bu aralık ayında yapılacak ve tüm seçmenlerin oy kullanımını sağlamak için çaba gösterilecek." demişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak 1 yıllığına OHAL ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin yapıldığı 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.